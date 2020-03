Trump zamyka granice przed Europą. "Mocny, ale konieczny krok"

Zakazem objęte są wszystkie kraje Europy z wyjątkiem Wielkiej Brytanii. To bezprecedensowe działanie, nigdy wcześniej takie obostrzenia nie były wprowadzane.

Swoją decyzję prezydent USA ogłosił podczas wystąpienia w Gabinecie Owalnym. Stwierdził, że USA lepiej radzą sobie z koronawirusem, niż Europa, a w związku z tym konieczna jest czasowa izolacja.

Wcześniej USA zamknęły granice przed Chinami. Teraz musimy podjąć takie same działania z Europą - stwierdził Trump. - To mocny, ale konieczny krok - dodawał.

Zakaz przyjazdu do USA z Europy nie dotyczy osób, dla których Stany Zjednoczone to miejsce stałego pobytu, oraz najbliższych członków rodzin obywateli USA.

WHO uznaje koronawirus za pandemię. Do tej pory odnotowano ponad 122 tys. zachorowań na COVID-19. Z powodu wirusa zmarło niemal 3,4 tys. osób, wyleczono z kolei prawie 67 tys. – Jesteśmy głęboko zaniepokojeni zarówno alarmującym poziomem rozprzestrzeniania się, intensywnością, jak i alarmującym poziomem braku działań. Dlatego sformułowaliśmy ocenę, że Covid-19 można scharakteryzować jako pandemię – podał wczoraj szef WHO. Ghebreyesus dodał, że nadal powinniśmy zachowywać spokój i "być razem".