WHO: Europa stała się epicentrum koronawirusa

Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę COVID-19. Objawy to gorączka, kaszel, ból mięśni, osłabienie. Wirus pojawił się po raz pierwszy w chińskim mieście Wuhan pod koniec ubiegłego roku. W środę 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała koronawirusa za pandemię. Wirus dotarł już do ok. 100 państw. Na całym świecie potwierdzono ponad 137 tys. przypadków zakażenia.

Rośnie liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa. Z najnowszych danych wynika, że w wyniku pandemii na całym świecie zmarło już ponad 5 tysięcy ludzi.

Koronawirus w Polsce

Obecnie w Polsce potwierdzono 68 przypadków zakażenia koronawirusem. Jedna osoba zmarła. Dwa dni temu w środę rząd podjął decyzję, że do 25 marca zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola i żłobki. Swoją działalność ograniczają także muzea, teatry i kina.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski spodziewa się, że do końca tygodnia liczba zakażonych koronawirusem wzrośnie do 100, natomiast w przyszłym tygodniu może wynieść 1000. Szumowski zapowiedział też rozporządzenie dotyczące wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego.

W związku z pandemią lekarze zalecają pozostanie w domu, unikanie większych skupisk ludzi, często mycie rąk mydłem i ciepłą wodą.