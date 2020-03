Donald Trump ogłosił stan wyjątkowy w USA

Ogłoszenie stanu wyjątkowego oznacza, że na walkę z pandemią zostanie przekazane około 40 mld dolarów. Do podjęcia takich kroków prezydenta zachęcali zarówno Republikanie jak i Demokraci.

Trump zapowiedział, że zostanie zwiększona liczba testów na obecność wirusa. W przyszłym tygodniu ma być ok 1,4 mln testów, a w ciągu miesiąca ta liczba wzrośnie do ok. 5 mln.

Przywódca USA podkreślał, że nadrzędnym celem jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa.