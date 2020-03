KE chce zamknąć granice UE

– Na propozycję Komisji Europejskiej, by zamknąć granice unijne dla obcokrajowców chcących dostać się do Europy muszą się jeszcze zgodzić państwa członkowskie UE – informuje Komisja Europejska. Zajmą się tym unijni przywódcy na wtorkowej telekonferencji. Sprawa była omawiana z przywódcami unijnymi w w miniony weekend.

– Jutro będziemy mieli wideokonferencje 27 państw członkowskich. W kolejnych godzinach będziemy informować i tłumaczyć co proponuje Komisja, bo jak wiadomo ta propozycja musi być zatwierdzona przez każdy z krajów członkowskich. Każdy z nich ma możliwość wdrożenia tego, co proponuje KE – mówi szef Rady Europejskiej Charles Michel.

Ursula Von der Leyen poinformowała, że propozycja dopuszcza wyjątki od tego ograniczenia, które mogą np. dotyczyć "obywateli UE wracających do domu, pracowników służby zdrowia, jak lekarze i pielęgniarki, ale również naukowców pracujących nad rozwiązaniem kryzysu". Restrykcje nie obejmą osób mających prawo do długoterminowego pobytu w UE, rodzin obywateli państw UE i dyplomatów. Proponowane ograniczenia w razie potrzeby można będzie przedłużyć. Ograniczania podróży do Unii nie dotyczą Brytyjczyków.