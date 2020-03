Wstrząsające wieści z Włoch. "To jeszcze nie szczyt zachorowań"

Szef Obrony Cywilnej, rządowy komisarz Angelo Borrelli podczas konferencji prasowej w Rzymie zastrzegł, że 4032 osoby to bilans zmarłych "z koronawirusem", a nie "z powodu koronawirusa". Podkreślił, że dopiero później będzie można dokonać szczegółowo przeanalizować przyczyny zgonów poszczególnych osób. Podczas konferencji z ust Angelo Borrelli padły bardzo niepokojące słowa. – To jeszcze nie szczyt zachorowań – podkreślił rządowy komisarz.

Obecnie łączna liczba zakażonych koronawirusem we Włoszech wynosi 47021. W ciągu ostatniej doby odnotowano wzrost o 5986 przypadków. Liczba zgonów wzrosła do 4032. (627 w ciągu ostatniej doby). W stanie ciężkim bądź krytycznym przebywa w szpitalach 2654 pacjentów (+157 w ciągu doby). Do tej pory wyzdrowiało 5129 osób (+689 w ciągu doby).

Najtragiczniejsza sytuacja jest w Lombardii, gdzie w ciągu doby potwierdzono 2380 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i odnotowano 380 zgonów. Liczba ofiar epidemii w tym regionie sięgnęła 2549.