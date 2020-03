655 zgonów w ciągu doby. Koronawirus zbiera żniwo w Hiszpanii

Resort wskazał, że w ciągu ostatnich 24 godzin liczba zgonów w Hiszpanii była niższa w porównaniu do poprzedniej doby. Między wtorkowym a środowym przedpołudniem na koronawirusa zmarło w tym kraju 738 osób.

“Pod względem liczby zmarłych na koronawirusa jesteśmy drugim państwem na świecie, zaś w przypadku liczby zainfekowanych – czwartym” –poinformowało hiszpańskie ministerstwo zdrowia.

Według służb sanitarnych Hiszpanii w ciągu ostatnich 24 godzin liczba osób zakażonych w tym kraju koronawirusem wzrosła z 47 610 do 56 188.

Najwięcej przypadków zgonów na Covid-19 notowanych jest we wspólnocie autonomicznej Madrytu. W ciągu minionej doby liczba ofiar śmiertelnych wzrosła tam o 265, z 1825 do 2090, a zainfekowanych o ponad 2,5 tys., z 14 597 do 17 166.

Wysoka śmiertelność i zachorowalność na koronawirusa notowana jest też w Katalonii, gdzie dotychczas zmarły 672 osoby, a 11 592 zostało zakażonych.

W ciągu ostatniej doby zanotowano pierwszy zgon na Covid-19 w Melilli, enklawie Hiszpanii w Afryce Północnej.

Ze statystyk hiszpańskich służb medycznych wynika, że spośród 56 188 pacjentów, którzy zakazili się koronawirusem, wyzdrowiało dotąd 7015 osób.