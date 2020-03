Zmarł ostatni były więzień Sonderkommando. Miał 97 lat

Dario Gabbali, urodzony w 1922 r. w Salonikach, trafił do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz w marcu 1944 r. Został skierowany do pracy (usuwania ciał) w komorze gazowej w Birkenau. Pozostał w obozie aż do jego ewakuacji w styczniu 1945 r.

Potem trafił do obozu Ebensee w Austrii, gdzie doczekał wyzwolenia przez Amerykanów. Po wojnie zamieszkał w Kalifornii. Do końca życia publicznie dawał świadectwo o Holokauście.

Według historyka z Oświęcimia dr. Igora Bartosika Dario Gabbai był ostatnim żyjącym ocalałym z Sonderkommando w Auschwitz.

Więźniowie Sonderkommando pomagali ofiarom rozbierać się i zapraszali do komór gazowych, pod pretekstem kąpieli i dezynfekcji. Po zagazowaniu wrzucali ciała do dołów lub zajmowali się ich kremacją. Ponieważ byli bezpośrednimi świadkami Zagłady, po wykonanej pracy mordowano ich. Szef SS Heinrich Himmler nazywał członków Sonderkommando "nosicielami tajemnic".

W Auschwitz Niemcy wymordowali ponad milion ludzi, głównie Żydów, Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innych narodowości. Obóz działał w latach 1940–1945 i powstał z rozkazu Himmlera. Pierwszymi więźniami Auschwitz byli Polacy. 27 stycznia 1945 r. obóz oswobodziła Armia Czerwona. Po wojnie infrastrukturę obozową wykorzystywało NKWD oraz Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego.

Czytaj także:

Przewodniczący PE: Auschwitz zbudowali Europejczycy