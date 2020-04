Rośnie liczba zgonów u polskiego sąsiada. Już 2107 ofiar śmiertelnych

Zewnętrzne granice UE zamknięte do połowy maja? "Nie powinniśmy pozwolić na otwarcie drzwi, gdy...

Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie i państwa stowarzyszone w ramach Schengen do przedłużenia czasowego zamknięcia granic dla podróży, które nie są niezbędne, do 15 maja. To konsekwencja stałego wzrostu nowych przypadków...