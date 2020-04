Mauro Ferrari złożył dymisję. Zawiódł się na UE i odszedł

Profesor Ferrari specjalizuje się w nanomedycynie. W styczniu rozpoczął czteroletnią kadencję przewodniczącego unijnej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Wczoraj gwałtownie ją zakończył.

Ferrari wydał oświadczenie, w którym poinformował, że jego "idealistyczne motywy" dla pracy w Unii "zostały rozbite" przez brukselską rzeczywistość. Według jego relacji "biurokratyczne przeszkody zablokowały plany rzucenia wszystkich sił do walki z zarazą".

Profestor przekonuje, że szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen miała "osobiście" poprosić go o wkład w unijną strategię co do zwalczania pandemii. Miało to wywołać wrogą burzę w instytucjach UE i zostać szybko udaremnione.

Nieco inną wersję wydarzeń przedstawia KE. Według niej to Ferrari miał się zgłosić do von der Leyen z ofertą pomocy, a nie odwrotnie. Z kolei Rada ds. Badań Naukowych oświadczyła, że jego odejścia z funkcji szefa jednomyślnie domagali się wszyscy aktywni członkowie rady naukowej ERC (jest ich 19).

Deutsche Welle podaje, że powodem miał być brak zaangażowania Ferrariego w bieżące prace tej instytucji, a także jego niezrozumienie i nieuznawanie roli, którą powierzono ERC.