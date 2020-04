Turcja: Zakaz opuszczania domów przez 48 godzin. Ludzie wpadli w panikę

Jak podają media, władze są zaniepokojone, że wobec pięknej wiosennej pogody, przewidywanej na rozpoczynający się weekend, wielu ludzi zignoruje zalecenia pozostania w domu. Minister zdrowia Fahrettin Koca wezwał ludność aby nie ulegała pokusie i pozostała w domach.

– Wzywamy wszystkich obywateli aby zastosowali się do weekendowego zakazu, nie wywołując paniki – napisał na Twitterze rzecznik rządu Fahrettin Altun. Wcześniej zarządzono, że wszystkie osoby powyżej 65 roku życia i te, które nie skończyły 20 lat muszą pozostawać w domach.

W Turcji szkoły i placówki usługowe oraz kawiarnie i restauracje są zamknięte, wstrzymano międzynarodową komunikację lotniczą i ograniczono możliwości podróżowania po kraju. Zawieszono też masowe zgromadzenia religijne. Jednak wiele firm i urzędów pracuje normalnie a ich pracownicy codziennie udają się do pracy.

Panika w sklepach, interweniowała policja

Jak informują media, wkrótce po opublikowaniu zarządzenia władz, w Stambule, mieście liczącym 16 mln mieszkańców, wiele osób pobiegło do sklepów aby zaopatrzyć się w żywność i napoje.

Jak opisywał mieszkający w Turcji dziennikarz Polsat News Patryk Fic, kiedy poinformowano o zakazie ludzie wpadli panikę.

– Ludzie biją się przed piekarnią o chleb. Nawet jeśli się nie pozabijają, to nie zachowują dwóch metrów odległości, zalecanych podczas pandemii koronawirusa – relacjonował dziennikarz. Z informacji podanych przez dziennikarza wynika, że w niektórych miejscach musiała interweniować policja. – Sporo sklepów zostało rozkradzionych – relacjonował.

Burmistrz Stambułu Ekrem Imamoglu, członek głównej partii opozycyjnej, skrytykował wprowadzenie zakazu bez uprzedzenia.

Minister Koca poinformował, że w ciągu ostatnich 24 godzin w Turcji zmarło 98 osób zakażonych koronawirusem podnosząc bilans śmiertelnych ofiar do 1006. Liczba potwierdzonych zakażeń wzrosła do 4747. Do tej pory 2423 osoby uznano za wyleczone, z czego 281 w ciągu ostatniej doby. Wykonano ponad 300 tys. testów.

