Przesądzony los Tour de France. Wyścig nie odbędzie się w terminie

Wielka Brytania: Kolejna fala zgonów z powodu CoVid-19. Tragiczne liczby

Z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii zmarło kolejne 778 osób. To oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wzrosła do 12 107 - poinformowało we wtorek po południu ministerstwo zdrowia.