Cypr pokryje koszty wakacji turystów, jeśli zachorują na COVID-19

Deklaracja rządu Republiki Cypryjskiej została wysłana we wtorek do rządów, linii lotniczych i organizatorów wycieczek. Opisano w niej surowe procedury sanitarne, które władze wprowadzają w celu pozyskania wczasowiczów.

100-osobowy szpital będzie przeznaczony wyłącznie dla zagranicznych turystów, którzy uzyskają wynik pozytywny na obecność SARS-CoV-2. Ponad 110 łóżek na oddziałach intensywnej terapii i 200 respiratorów zostanie zarezerwowanych dla pacjentów w stanie krytycznym. Oprócz tego hotel z 500 pokojami będzie przeznaczony wyłącznie na kwarantannę dla członków rodziny pacjentów i ich bliskich.

Turystyka jest kluczową gałęzią gospodarki na Cyprze i składa się na 13 proc. gospodarki tego kraju - przypomina AP. W bieżącym roku z powodu pandemii koronawirusa Cypr ma stracić aż 70 proc. ze spodziewanych 2,6 mld euro dochodu z turystyki.

List, podpisany przez ministrów spraw zagranicznych, transportu i turystyki, podkreśla, że kraj ma jeden z najniższych wskaźników zakażeń w Europie po przetestowaniu ponad 10 proc. populacji.

Międzynarodowe podróże lotnicze na Cypr rozpoczną się 9 czerwca z Grecji, Malty, Bułgarii, Norwegii, Austrii, Finlandii, Słowenii, Węgier, Izraela, Danii, Niemiec, Słowacji i Litwy. Od 20 czerwca możliwe będą również ze Szwajcarii, Polski, Rumunii, Chorwacji, Estonii i Czech.

Lista przedstawiona 22 maja przez ministra transportu nie obejmuje Wielkiej Brytanii i Rosji, czyli krajów, z których pochodzi większość odwiedzających Cypr. Urzędnicy twierdzą, że zostanie ona rozszerzona na następne państwa w zależności od oceny sytuacji epidemicznej.

Pasażerowie przybywający na Cypr będą musieli okazać negatywny wynik testu na obecność wirusa przed wejściem na pokład samolotu i być może będą musieli nosić maski przez cały lot. Temperatura zostanie im zmierzona po przylocie na wyspę.

Podczas pobytu osoby, które nie należą do tej samej grupy, będą zobowiązane do utrzymywania dystansu od innych. Regularnie dezynfekowane leżaki będą znajdować się w odległości dwóch metrów od osób nienależących do tej samej grupy. Personel hotelu będzie zobowiązany do noszenia maseczek, a pokoje będą dezynfekowane po każdym turnusie.

W restauracjach, barach, kawiarniach i pubach stoły będą znajdować się w odległości co najmniej dwóch metrów od siebie. Nie jest jasne, jakie zasady będą obowiązywały w klubach nocnych.