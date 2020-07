FDA: IQOS mniej szkodliwy niż papierosy i „właściwy dla promocji zdrowia publicznego”

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) w stanowisku z 7 lipca potwierdziła, że podgrzewanie tytoniu w znacznie mniejszym stopniu naraża użytkowników na działanie szkodliwych i potencjalnie szkodliwych substancji niż tradycyjne palenie papierosów. Zezwoliła również na informowanie o tym pełnoletnich palaczy z USA, uznając IQOS za produkt „właściwy dla promocji zdrowia publicznego”.

– Decyzja amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) jest kamieniem milowym w obszarze zdrowia publicznego. Jasno pokazuje, że system podgrzewania tytoniu iQOS jest zasadniczo innym produktem niż papierosy i stanowi lepszy wybór dla tych dorosłych palaczy, którzy w przeciwnym razie kontynuowaliby palenie. Teraz pilnie potrzebny jest dialog społeczny i rozmowa o kierunkach polityki, umożliwiającej mężczyznom i kobietom, którzy w przeciwnym wypadku dalej paliliby papierosy, przejście na ugruntowane naukowo, bezdymne alternatywy dla papierosów – mówi o decyzji FDA André Calantzopoulos, CEO w Philip Morris International.

Ryzyko zredukowane

Nie oznacza to jednak, że IQOS jest całkowicie pozbawiony ryzyka, ale że w jego przypadku ryzyko to zostało znacznie zredukowane. Jest to bowiem potencjalnie mniej szkodliwa alternatywa przeznaczona dla tych palaczy, którzy – w przeciwnym wypadku – kontynuowaliby palenie papierosów.

– Najlepszym wyborem dla zdrowia jest oczywiście to, aby nigdy nie zaczynać palić lub rzucić palenie. Jednak dla tych, którzy nie rezygnują, najlepszą rzeczą, którą mogą zrobić, jest przejście na naukowo ugruntowane produkty, które nie wytwarzają dymu.Dziesiątki milionów amerykańskich mężczyzn i kobiet, którzy palą dzisiaj papierosy, rzucą palenie. Wielu jednak nie zdoła tego zrobić. FDA pozwala poinformować takich pełnoletnich palaczy, że przejście na system IQOS jest dla nich lepszym wyborem, niż dalsze palenie – twierdzi André Calantzopoulos.

Bez szkodliwego dymu

IQOS to elektroniczny system podgrzewania tytoniu, opracowany przez firmę Philip Morris International (PMI), w którym nie dochodzi do procesów spalania i powstania dymu. W ten sposób IQOS wydziela znacznie mniej substancji szkodliwych i potencjalnie szkodliwych niż papierosy. Palacze palą bowiem dla nikotyny, od której są uzależnieni, ale umierają od zawierającego substancje smoliste dymu papierosowego. Warto wiedzieć, że pożądana przez palacza nikotyna uwalnia się z tytoniu już przy temperaturze 247 st. C., podczas gdy procesy spalania zaczynają się powyżej 400 st. C. i osiągają 900 st. C. Oznacza to, że w systemie podgrzewania tytoniu IQOS do procesów spalania nie dochodzi w żadnym momencie korzystania z urządzenia. Dlatego określa się go jako „urządzenie bezdymne”. Jak więc nikotyna trafia do organizmu? IQOS generuje aerozol, którym inhaluje się użytkownik, a który zawiera nikotynę w dawce identycznej jak w przypadku papierosa, co zaspokaja „głód nikotynowy” palacza.

IQOS zadebiutował na świecie w 2014 roku, a dziś dostępny na ponad 50 rynkach, w tym od 2017 roku w Polsce. Jest efektem trwających od ponad dekady badań naukowych i inwestycji technologicznych Philip Morris International w produkty dla palaczy o potencjalnie mniejszej szkodliwości i ryzyku dla zdrowia niż papierosy. Łącznie na rozwój technologii i badania nad bezdymnymi alternatywami dla papierosów PMI przeznaczył już 7,2 mld dolarów, zatrudniając ponad 400 naukowców. Według szacunków Philip Morris International, aktualnych na 31 marca 2020 roku, około 10,6 miliona dorosłych palaczy na całym świecie rzuciło już palenie, przestawiając się na system podgrzewania tytoniu IQOS.