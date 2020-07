Wirusolog: To zmierza w złym kierunku

„W ostatnich dniach za każdym razem pojawia się ponad 130 nowych przypadków. Nie powinniśmy tracić czujności, ponieważ sytuacja zmierza w złym kierunku. Rozpaczliwie potrzebna jest większa uwaga!" – wskazał.

Jak informuje portal Brussels Times, fakt, że władze Belgii zaczęły informować obywateli o tygodniowej średniej infekcji, a nie jak wcześniej o ich dziennej liczbie, nie jest pozytywną zmianą. Zdaniem ekspertów nie jest całkowicie jasne, czy wzrost wynika z poluzowania konkretnego działania wprowadzonego w związku z epidemią. Coraz liczniejsze nowe infekcje, notowane na południu Flandrii Zachodniej i w regionie wokół Antwerpii, według specjalistki ds. chorób zakaźnych Eriki Vlieghe nie ma wspólnego mianownika, jeśli chodzi o źródło.

„Rozprzestrzenianie się nowych przypadków ma miejsce we wszystkich grupach wiekowych” - powiedziała Vlieghe. „Jedyna tendencja, jaką zauważam, jest taka, że wiele osób uważa, że to już koniec (epidemii). Dzieją się rzeczy, które są wręcz niebezpieczne. Ludzie organizują imprezy, które wymykają się spod kontroli. To jest naprawdę jak zabawa ogniem" – wskazała.

Według Vlieghe eksperci przedstawią swoje obawy na środowym posiedzeniu belgijskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego.