Poważne kłopoty byłego europosła PiS. Jest akt oskarżenia

Jak poinformowano na oficjalnym profilu Prokuratury Krajowej na platformie X, Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała dziś do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Ryszardowi C. w sprawie tzw. "kilometrówek". Oskarżony to były europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

"Kilometrówki" byłego europosła

Sprawa tzw. "kilometrówek" jest medialnie znana od kilku lat, jednak ponownie zrobiło się o niej głośno w połowie sierpnia, kiedy C. usłyszał prokuratorskie zarzuty. Zawiadomienie w sprawie byłego europosła złożył wcześniej Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych.

"Gazeta Wyborcza" twierdzi, powołując się na akta sprawy, że były europoseł PiS, składając sfałszowane wnioski o zwrot kosztów podróży wpisywał fikcyjne dane łącznie 18 pojazdów, w tym 14 samochodów, dwóch motorowerów, motocykla i ciągnika siodłowego.

C. twierdzi, że jest niewinny. W wydanym oświadczeniu podkreślił, że to nie on wypełniał wnioski o rozliczenie podróży, o których mówi prokuratura. Polityk PiS oznajmił, że przed sądem dowiedzcie swojej niewinności. Zasugerował też, że sprawa ma wyraźny kontekst polityczny, ponieważ jego prawnicy dopiero od piątku znają te akta, którymi wcześniej dysponował dziennikarz "Gazety Wyborczej".

Kolejne zarzuty

Przypomnijmy, że sprawa "kilometrówek" to kolejne z problemów byłego polityka. We wrześniu C. został zatrzymany na warszawskim lotnisku Chopina. W tym samym czasie CBA zatrzymało jego żonę Emilię H. Dzień później małżeństwu przedstawiono zarzuty. Dotyczą one powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych, przyjęcia korzyści majątkowej i osobistej, a także "podjęcia czynności, które mogły udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych".

