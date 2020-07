Złe wieści dla Trumpa. Takiego sondażu jeszcze nie było

W najnowszym sondażu opublikowanym przez telewizję ABC i dziennik "Washington Post" Joe Biden ma 15 pkt. proc. przewagi nad Donaldem Trumpem. Na kandydata Demokratów chce głosować 55 proc. wyborców, podczas gdy na urzędującego prezydenta jedynie 40 proc. respondentów.

Jeszcze w marcu, w momencie wybuchu epidemii koronawirusa, poparcie dla obu polityków było wyrównane, jednak od tamtego czasu zyskiwał jedynie Joe Biden.

Najnowszy sondaż jest pierwszym badaniem, które daje Bidenowi tak duże szanse na zwycięśtwo.

Trump niczym feniks z popiołów?

– Jeśli kryzys pandemiczny utrzyma się do dnia wyborów, jak również wciąż utrzyma się kryzys gospodarczy i napięcie po śmierci Georga Floyda, to Trump na pewno przegra wybory – mówił kilka dni temu portalowi DoRzeczy.pl amerykanista, politolog Artur Wróblewski.

– Jego poparcie w chwili obecnej utrzymuje się na poziomie ok. 38 proc. Prezydenci ubiegający się w przeszłości o reelekcję z takim poparciem w lipcu zawsze przegrywali. Jeśli jednak pandemia ustąpi, a gospodarka będzie miała reset, to wtedy Trump niczym feniks z popiołów może powrócić i wygrać. Nie należy lekceważyć umiejętności Trumpa odradzania się i dokonywania politycznych cudów. Już raz to udowodnił w 2016 roku ogrywając Hilary Clinton –podkreślał Wróblewski.

