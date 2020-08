Białoruś: Podano oficjalne wyniki wyborów prezydenckich

Z przekazanych przez nią informacji wynika, że Aleksandr Łukaszenka otrzymał w niedzielnych wyborach prezydenckich 80,1 proc. głosów, zaś jego główna konkurentka Swiatłana Cichanouska zaledwie 10,12 proc.

Jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników, głos zabrała Cichanouska, która aktualnie przebywa na Litwie. Białoruska opozycjonistka w najnowszym nagraniu zaapelowała do rodaków o podpisy pod petycją wzywającą do ponownego przeliczenia głosów.

– My, zwolennicy zmian, stanowimy większość. Istnieją na to dokumenty – kopie protokołów komisji wyborczych. Tam, gdzie komisje uczciwie liczyły głosy, moje poparcie wahało się od 60 do 70 procent. Białorusini już nigdy nie będą chcieli żyć z obecną władzą. Nikt nie wierzy w zwycięstwo Alaksandra Łukaszenki – stwierdziła. Cichanouska chciałaby, aby jej rodacy podpisali petycję, w której przyznają, że na nią głosowali i domagali się ponownego przeliczenia głosów w obecności niezależnych obserwatorów oraz żeby domagali się śledztwa ws. sfałszowania wyników niedzielnego głosowania.

Przypomnijmy, że po opublikowanych w niedzielę przez rządową instytucję sondażowych wyników wyborów, Białorusini masowo ruszyli na ulice wielu miast swojego kraju. Protesty przeciwko sfałszowaniu głosowania były bardzo brutalnie tłumione przez białoruskie służby. Zatrzymano ok. 7 tysięcy osób. Część z nich zwolniono już z aresztów.

Nowe nagranie Cichanouskiej. Apeluje do rodaków

