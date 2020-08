Lewacka poprawność vs. odwet Trumpa. Akcje firmy lecą w dół

Pracownicy z fabryki opon GoodYear w Kansas opublikowali ostatnio w mediach społecznościowych zdjęcie ze slajdu pokazywanego w czasie firmowego szkolenia odnośnie dopuszczalnych i niedopuszczalnych haseł na terenie fabryki. Slajd zatytułowany „Zero tolerancji” przedstawiał w ramach dopuszczalnych haseł: Black Lives Matter (BLM) oraz Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Pride (LGBT). Jako niedopuszczalne zostały natomiast sklasyfikowane: Blue Lives Matter, All Lives Matter, ubrania z logo MAGA oraz materiały bądź slogany o konotacji politycznej.

Hasło MAGA – Make America Great Again (Uczynić Amerykę na nowo wielką), było mottem kampanii wyborczej Donalda Trumpa oraz jego bieżącej prezydentury, zaś czapeczki MAGA stały się popularnym wśród Amerykanów gadżetem wyrażającym poparcie dla prezydenta i jego proamerykańskiej polityki. W ramach impulsywnego odwetu 19 sierpnia br. prezydent Trump wezwał na Twitterze do bojkotu opon GoodYear, zaznaczając, że taktyka bojkotu jest szeroko stosowana przez radykalnie lewicowych demokratów, a jego otoczenie może równie dobrze włączyć się do tej „gry”.

Lewacka pseudopoprawność polityczna nie omija jednak także instytucji, które teoretycznie podlegają pod rząd USA. 12 sierpnia, w ramach popularnego programu Tuckera Carlsona w Fox News, dziennikarz Chris Rufo ujawnił program obowiązkowego szkolenia, które objęło kadrę zarządzającą z federalnego centrum badań nuklearnych Sandia National Laboratories w Nowym Meksyku. W ramach szkolenia menadżerowie musieli dokonać autokrytyki swych przywilejów, dokonać „dekonstrukcji” ich białej, męskiej kultury oraz pisać przykładowe listy przeprosin do kobiet i przedstawicieli innych ras w związku ze swą dotychczasową „uprzywilejowaną” pozycją.

Gad Elmaleh, popularny w USA standupowy komik, w jednym ze swych skeczów opowiadał, że przybył do USA w poszukiwaniu legendarnego „amerykańskiego marzenia”, dowiedział się jednak na miejscu, że towar ten nie jest już produkowany. Żart, jak widać, okazał się rzeczywistością, a hasło MAGA – jak najbardziej na czasie.

