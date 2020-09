"Der Spiegel": Stan Nawalnego się poprawia. Mówi i pamięta

Według niemieckiej gazety Aleksiej Nawalny "pamięta szczegóły" poprzedzające utratę przez niego przytomności. Zaczyna również mówić.

"Der Spiegel" zaznacza, że ochrona policyjna Nawalnego została wzmocniona w związku z tym, że – wraz z powrotem do zdrowia –opozycjonistę będzie odwiedzać zapewne więcej osób.

Nawalny w sierpniu zasłabł na pokładzie samolotu, którym wracał z Syberii do Moskwy. W pierwszej kolejności trafił do szpitala w Omsku, jednak pod naciskami jego współpracowników udało się transportować go do Niemiec. Obecnie jest leczony w szpitalu w Berlinie.

Testy przeprowadzone w Niemczech na próbkach pobranych od przywódcy rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego wykazały obecność chemicznego czynnika nerwowego z grupy Nowiczok. Tą samą substancją został otruty Siergiej Skripal.

Aleksiej Nawalny, jeden z najbardziej zagorzałych krytyków Kremla przebywa w Niemczech. Opozycjonista do niedawna był w stanie śpiączki. W berlińskiej klinice Nawalny jest pod ścisłą ochroną. Placówki pilnują funkcjonariusze Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA), którzy odpowiadają za ochronę osobistą członków rządu federalnego, jak również ich zagranicznych gości.

