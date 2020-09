Polska wśród pozwanych za "politykę nieprzychylną klimatowi". Jedna ze skarżących ma 8 lat

Pomysł postawienia przed Trybunałem w Strasburgu państw odpowiedzialnych, zdaniem skarżących, za obecną katastrofę klimatyczną zrodził się 3 lata temu. Z uwagi na złożoność sprawy do 2020 roku trwała zbiórka pieniędzy na obsługę prawną skargi. Pozew w imieniu młodych ludzi złożyła pozarządowa międzynarodowa organizacja Global Legal Action Network. To pierwszy tego typu pozew w historii ETPC. Najmłodsza ze skarżących ma 8 lat.

Wśród pozwanych, oprócz Polski i pozostałych państw Unii Europejskiej, znalazły się również Rosja, Szwajcaria, Ukraina, Norwegia, Turcja oraz Wielka Brytania. Dyrektor Global Legal Action Network Gearóid Ó Cuinn określił skargę młodych ludzi jako "bezprecedensową".

Młodzi Portugalczycy zarzucają przywódcom pozwanych państw, że prowadzą politykę "nieprzychylną klimatowi", co doprowadziło do podniesienia temperatury powietrza oraz pogorszenia warunków życia w Portugalii. Skutkiem zmian są susze oraz ogromne pożary, które od lat trawią prowincję Leiria, z której pochodzi część skarżących.

– Boję się już na samą myśl, że fale upałów, które w ostatnim czasie odczuliśmy, to zaledwie początek. Nie mamy już wiele czasu, aby zmusić rządy tych państw do należytej ochrony osób takich jak my – powiedziała Catarina Mota, jedna ze współautorów pozwu.

W pozwie przypomniano, że tylko w 2017 roku pożary w Portugalii zabiły ponad 120 osób. Specjaliści są zdania, że tak ekstremalne pożary pozostają w ścisłym związku z globalnym ociepleniem.

Jak zapowiadają prawnicy zajmujący się pozwem, ich celem będzie wykazanie, że żaden z 33 pozwanych rządów nie podjął działań zmierzających do ograniczenia rocznego globalnego wzrostu temperatury poniżej 2 st. C, do czego są zobowiązane w wyniku z porozumienia paryskiego.

