Holandia: Dobowy rekord zakażeń koronawirusem

Poprzedni najwyższy dzienny przyrost zanotowany był 10 kwietnia i wynosił 1335 przypadków. Od złagodzenia kwarantanny w lipcu liczba infekcji w Holandii stale rośnie. Najwięcej przypadków koronawirusa diagnozuje się ostatnio u ludzi młodych, w wieku od 20 do 24 lat; ustalono też, że do zakażeń dochodzi głównie w domu.

Holenderski Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM) oświadczył, że nie ma to związku z niedawnym powrotem dzieci do szkół.

W sierpniu premier Mark Rutte oznajmił, że w Holandii nie jest konieczne wprowadzenie drugiej kwarantanny mimo znacznego wzrostu liczby nowych zakażeń SARS-CoV-2. W sumie w Holandii do tej pory koornawirusem zakaziło się ok. 88,5 tys, osób. Zmarło ok. 6,3 tys.