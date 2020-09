Niemcy będą likwidować katolickie parafie

Problem braku nowych powołań w Niemczech jest znany od dawna. Malejąca liczba księży w połączeniu z coraz mniejszymi wpływami z podatku kościelnego sprawiają, że tamtejszy Kościół stoi przed ogromnym wyzwaniem. Niemieccy biskupi będą debatować o tych problemach na corocznym jesiennym spotkaniu, które odbywa się w Fuldzie i potrwa do 24 września.

Jedną z propozycji rozwiązania problemu zbyt małej liczby kapłanów jest reforma administracyjna. Ma ona polegać na likwidacji części parafii oraz połączeniu pozostałych w większe jednostki. Archidiecezja kolońska, najliczniejsza w Niemczech i jedna z najbogatszych na świecie, do roku 2030 chce zmniejszyć liczbę parafii z 500 do 50.

Niemieccy biskupi będą także dyskutować o sporze z Watykanem dotyczącym sposobu zarządzania parafiami. Duszpasterze zaproponowali by były one współprowadzone przez wiernych. Stolica Apostolska takim rozwiązaniom mówi stanowcze "nie". Instrukcję przysłaną z Watykanu Przewodniczący Centralnej Rady Niemieckich Katolików Thomas Sternberg określił jako "ciężką do przełknięcia" pigułkę. Wskazał również, że niektóre jej części są „oderwane od rzeczywistości i absurdalne”.

Przeciwnicy rozwiązań forsowanych przez niemiecki Kościół wskazują, że po reformie administracyjnej duża część wiernych zostanie fizycznie oddalona od świątyń. Może to negatywnie wpłynąć na liczbę uczestników nabożeństw. Co więcej, może to także odbić się na systemie pomocy społecznej w lokalnych społecznościach. Parafie, diakonie i oddziały Caritasu wykonują ogromną pracę na rzecz mieszkańców. Po reformie nie będą w stanie świadczyć pomocy na dotychczasowym poziomie, a to odbije się na kondycji finansowej gmin.

