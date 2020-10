Rada Europy krytykuje Francję. Chodzi o reformę sądownictwa

"Kilka zaleceń dotyczących Najwyższej Rady Sądownictwa (CSM) nadal nie zostało wdrożonych lub zostało wprowadzonych tylko częściowo w ciągu ponad sześciu lat po przyjęciu pierwszego raportu na ten temat w 2013 roku" – czytamy w komunikacie.

GRECO wzywa Paryż do "skoncentrowania władzy dyscyplinarnej w stosunku do sędziów w gestii CSM i wypracowania postępowania dyscyplinarnego w odniesieniu do prokuratorów i sędziów".

W raporcie poświęconym "zapobieganiu korupcji parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów" znalazła się informacja o dalszym monitorowaniu sytuacji we Francji.

Kraj Emmanuela Macrona został zobowiązany, by do września 2021 roku przedłożyć sprawozdanie z postępów we wdrażaniu sześciu (w sumie jedenastu) zaleceń, które nadal nie zostały zatwierdzone.

GRECO to Grupa Państw Przeciwko Korupcji powołana w 1999 roku przez Radę Europy. Sprawdza, czy działania państw członkowskich są zgodne z antykorupcyjnymi standardami Rady. GRECO prowadzi także platformę internetową do wyszukiwania dobrych praktyk w zakresie zapobiegania i wykrywania korupcji. Instytucja ma siedzibę w Strasburgu.

Czytaj także:

Polska i Węgry na celowniku UE. "Musimy sięgnąć po inne środki"