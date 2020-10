Trump publikuje wideo ze szpitala. "Zobaczymy, co stanie się przez te kilka dni"

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump jest zakażony koronawirusem. Pozytywny wynik testu na obecność wirusa otrzymała również jego żona, Melania. Media w USA spekulują o stanie zdrowia głowy państwa, ponieważ Trump z racji swojego wieku i nadwagi znajduje się w grupie ryzyka.

Zakażony koronawirusem prezydent USA Donald Trump ma "łagodne symptomy" COVID-19, które podobne są do przeziębienia – poinformował w piątek dziennik "New York Times", powołując się na źródła w Białym Domu. Jednakże tego samego dnia wieczorem lekarze zdecydowali o przewiezieniu prezydenta USA do szpitala.

Rzeczniczka Białego Domu Kayleigh McEnany oświadczyła, że pobyt prezydenta w szpitalu będzie miał charakter zapobiegawczy i wynika "z zalecenia jego lekarza oraz ekspertów medycznych". Prezydent będzie pełnił swoje obowiązki z apartamentu szpitalnego, który dysponuje odpowiednim wyposażeniem.

Dziś rano czasu polskiego Donald Trump zamieścił na Twitterze wideo, w którym mówi o swoim samopoczuciu oraz rokowaniach na przyszłość. Jak przyznał, w momencie, kiedy został przetransportowany do wojskowego szpitala Walter Reed, „nie czuł się zbyt dobrze”. Teraz jednak jego stan poprawił się.

– Czuję się znacznie lepiej, mam nadzieję, że wkrótce wrócę. Te kilka dni, to będzie chyba prawdziwy test, zobaczymy więc, co się stanie przez ten czas – powiedział Trump.

Prezydent USA podziękował także światowym przywódcom za przesłane mu wyrazy współczucia i życzenia powrotu do zdrowia. Dodał także, że padła propozycja, by się izolował, ale jako lider światowego mocarstwa nie mógł się na to zgodzić.

