Jest wstępne porozumienie w sprawie budżetu UE

Jak napisano w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Rady Europejskiej, porozumienie osiągnięto po intensywnych konsultacjach z Parlamentem i Komisją, które trwają od końca sierpnia.

Budżet UE na lata 2021–2027 ma wynosić 1,8 bln euro. Dodatkowo państwa członkowskie powinny mieć do dyspozycji 750 mld euro w grantach i pożyczkach w ramach instrumentu ożywienia gospodarczego po pandemii koronawirusa.

Zawarta we wtorek umowa zostanie teraz przedłożona państwom członkowskim do zatwierdzenia, wraz z innymi elementami kolejnych wieloletnich ram finansowych i funduszu odbudowy, w tym z ogólnym systemem warunkowości ochrony budżetu Unii, na podstawie którego prezydencja Rady i negocjatorzy PE osiągnęli wstępne porozumienie 5 listopada.

– Osiągnęliśmy polityczne porozumienie co do ostatnich szczegółów kolejnego długoterminowego budżetu UE. Jest to dobrze wyważone porozumienie, które dotyczy kwestii poruszonych przez Parlament, przy poszanowaniu wskazówek otrzymanych od Rady Europejskiej w lipcu – powiedział Michael Clauss, stały przedstawiciel Niemiec przy UE.

Jak dodał, "Europa została poważnie dotknięta drugą falą pandemii koronawirusa", dlatego "pilnie potrzebujemy uruchomionego funduszu naprawczego, aby złagodzić tragiczne skutki gospodarcze" kryzysu.