5 pytań o szczepionkę na koronawirusa, która powinna wszystkich przestraszyć

Instrukcje bezpieczeństwa wydane przez rząd Wlk. Brytanii wskazują, że szczepionki nie powinny stosować matki w ciąży lub karmiące piersią i że nie wiadomo, jaki wpływ będzie ona miała na płodność. Co więcej, "kobietom w wieku rozrodczym należy zalecić unikanie ciąży przez co najmniej 2 miesiące po drugiej dawce".

W związku z sugestiami niektórych polityków, że obywatele będą szczepieni przymusowo, dziennikarka Life Site News Claire Chretien postawiła pięć ważnych pytań w tej sprawie.

"1. Co się stanie, gdy kobieta otrzyma szczepionkę i zajdzie w ciążę w ciągu dwóch miesięcy od jej otrzymania? Czy będzie zmuszona do aborcji? Jaki wpływ miałaby taka szczepionka na dziecko?

2. Czy kobiety w wieku rozrodczym będą zmuszane do stosowania antykoncepcji lub rezygnacji z ciąży w celu otrzymania szczepionki, która jest reklamowana jako najważniejszy klucz do 'powrotu do normalności'? W jakim świecie byłoby słuszne lub sprawiedliwe powiedzieć kobietom, że nie mogą zajść w ciążę, aby mogły otrzymać opcjonalną interwencję medyczną – która nie jest pozbawiona skutków ubocznych i zagrożeń – w przypadku choroby, na którą zapada ogromna większość ludzi?

3. Czy nowe matki będą zmuszane do rezygnacji z karmienia piersią, aby mogły zostać zaszczepione?

4. Czy biskupi katoliccy powiedzą kobietom, że powinny zrezygnować z ciąży, aby mogły zostać zaszczepione? Katoliccy biskupi Kalifornii twierdzą, że są zaangażowani 'w promowanie i zachęcanie do szczepień przeciwko COVID-19 w społecznościach, którym służą'. Jeśli powiedzą kobietom, aby zrezygnowały z rodzenia dzieci, przynajmniej tymczasowo, aby mogły otrzymać zastrzyk, to jak można to pogodzić z nauczaniem Kościoła, że dzieci są głównym celem małżeństwa, a antykoncepcja jest zła?

5. Zgodnie z wytycznymi rządu Wlk. Brytanii, które prawdopodobnie będą podobne do wytycznych dotyczących szczepionek firmy Pfizer w innych krajach, kobiety w ciąży nie powinny otrzymywać szczepionki. Czy niezaszczepione kobiety w ciąży będą z tego powodu dyskryminowane i pozbawione dostępu do linii lotniczych i innych miejsc?".

Zdaniem autorki tekstu "fakt, że nawet te pytania trzeba zadawać, jest mrożący krew w żyłach (nie tak mrożący jak sama szczepionka, która, co dziwne, musi być przechowywana w temperaturze -70°C – niższej niż panuje na Antarktydzie)".

W artykule zatytułowanym "5 pytań o szczepionkę na koronawirusa, która powinna wszystkich przestraszyć", Claire Chretien argumentuje, że "stawką jest przyszłość rasy ludzkiej, społeczeństwa obywatelskiego i bardzo podstawowych wolności".

