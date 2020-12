Holandia: Dynamika zakażeń koronawirusem najwyższa od października

Liczba zakażeń od początku epidemii wzrosła do ponad 600 tys., na COVID-19 zmarło ponad 10 tys. osób. W niedzielę spotkają się członkowie rządu Holandii, by przedyskutować ewentualne wprowadzenie przed świętami dodatkowych restrykcji w związku z epidemią.

We wtorek premier Holandii Mark Rutte rozwiał nadzieje Holendrów na duże spotkania rodzin i przyjaciół podczas Bożego Narodzenia. Z powodu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem istniejące ograniczenia do trzech gości dziennie w jednym gospodarstwie domowym zostały przedłużone o miesiąc - do 15 stycznia.

Ograniczenia społeczne w Holandii zostaną przedłużone do końca roku z powodu uporczywie wysokich wskaźników zakażeń - powiedział wówczas Rutte.

"To naprawdę nie idzie dobrze - ani ze wskaźnikiem infekcji, ani w szpitalach. Nie wykluczam, że wrócę tu przed świętami Bożego Narodzenia, aby ogłosić dalsze ograniczenia" - oznajmił szef rządu.

Od 13 października władze Holandii ogłosiły "częściowy lockdown", w ramach którego zalecana jest praca zdalna; zakazano podróży, ograniczając je jedynie do absolutnie niezbędnych, zakazano też publicznych zgromadzeń.

Restauracje i bary pozostaną zamknięte. Szkoły w Holandii są w dalszym ciągu czynne. Rząd, który w czerwcu odrzucił rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zalecającej stosowanie maseczek w miejscach publicznych, zmienił zdanie w listopadzie. Noszenie maseczek stało się obowiązkowe w pomieszczeniach publicznych od 1 grudnia.