Preparat wciąż jest w fazie badań. Zaszczepiono już ponad 28 tys. Rosjan

– Szczepionkę dostarczono do wszystkich regionów Federacji Rosyjskiej i szczepienia rozpoczęły się we wszystkich regionach –powiedział Muraszko. Na terenie całego kraju działa obecnie 89 placówek medycznych, które otrzymują hurtowe partie preparatu Sputnik V i rozprowadzają go dalej – przekazał minister. Samym szczepieniem zajmuje się 1229 placówek.

Osoby, które przyjęły szczepionkę, są zapisywane w specjalnym rejestrze, który zawiera obecnie 28,5 tys. nazwisk – wyjaśnił szef resortu zdrowia. Jak poinformował, rejestr powiązany jest z aplikacją mobilną, służącą do samoobserwacji pacjentów, co pozwala na utrzymywanie z nimi bezpośredniego kontaktu.

Sputnik V jest obecnie w końcowym stadium trzeciej, ostatniej fazy badań klinicznych. Został zarejestrowany jeszcze w trakcie badań klinicznych, co powodowało sceptyczną reakcję części specjalistów.

Kampanię szczepień, które są dobrowolne, rozpoczęto w Rosji od grup ryzyka: lekarzy i nauczycieli. Premier Michaił Miszustin polecił, by umożliwić szczepienia wszystkim chętnym w okresie świątecznym, który rozpoczyna się w Rosji po Nowym Roku.

