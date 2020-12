Netanjahu jako pierwszy obywatel Izraela zaszczepiony przeciwko COVID-19

Pol: Lewandowski zasłużył na nagrodę jak nikt inny

– Ten sezon był wyjątkowy, naznaczony pandemią. Nie było jasne, że ktoś będzie w świetnej formie zarówno przed, jak i po niej. Wielu sportowcom się to nie udało. Tymczasem Bayern Monachium wygrał wszystko, co było do wygrania i zdobył...