Pfizer tymczasowo redukuje dostawy szczepionek dla Europy

Pfizer jest w stanie wyprodukować 1,3 mld szczepionek rocznie. Firma chce jednak zwiększyć tę liczbę do 2 mld. Z tego powodu koncern zredukuje liczbę dostaw do Europy, tak aby móc wprowadzić niezbędną optymalizację produkcji.

"Ta tymczasowa redukcja będzie dotyczyła wszystkich europejskich krajów. Nie jest jasne, jak wiele czasu minie zanim Pfizer powróci do swoich maksymalnych możliwości" – podał norweski instytut w komunikacie.

"Dostaliśmy informację przed godz. 10. Spodziewaliśmy się 43 875 dawek szczepionki od Pfizera w przyszłym tygodniu. Teraz się okazuje, że dostanie 36 075 dawek" – czytamy dalej w oświadczeniu Norwegów

Jak zapewniają przedstawiciele Pfziera, liczba szczepionek będzie zwiększona już w lutym.

Zgodnie z informacjami podawanymi przez producentów szczepionka Pfizera może być przechowywana przez sześć miesięcy w temperaturze od -90 st. C do -60 st. C. Po wyjęciu z zamrażarki nieotwartą szczepionkę można przechowywać przed użyciem nie dłużej niż przez 5 dni w temperaturze od 2 st. C do 8 st. C i przez maksymalnie 2 godziny w temperaturze do 30 st. C.

