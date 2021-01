Włochy: 40 tysięcy osób dostało już dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19

Prezes krajowej Rady Służby Zdrowia Franco Locatelli oświadczył, że w związku z opóźnieniem i redukcją dostaw szczepionek obecnie dzienna liczba aplikowanych dawek wynosi 20-25 tysięcy. W dniach szczytu szczepień było 80-90 tysięcy. Zaznaczył, że opóźnienia wymagają zmiany planów kampanii szczepień.

Profesor Locatelli ogłosił, że wykorzystano 70 procent dostarczonych preparatów, a pod względem liczby wykonanych szczepień Włochy są teraz na drugim miejscu w UE po Niemczech. "Możemy powiedzieć, że pod koniec stycznia Włochy powinny mieć do dyspozycji 2,5 miliona dawek, które są potrzebne zarówno do pierwszych szczepień, jak i do drugich" - wyjaśnił.

Włoski ekspert poinformował, że obecnie nie ma żadnych dowodów na to, iż dostępne szczepionki firm Pfizer i Moderna nie są skuteczne wobec nowych wariantów koronawirusa. Locatelli zaapelował do ludzi ze świata kultury o pomoc w kampanii szczepień. "Pragnę, aby festiwal w San Remo był okazją do podkreślenia tego, jak ważne jest przystąpienie do niej" - dodał ekspert odnosząc się do święta włoskiej piosenki, planowanego na początek marca.