Szokujące dane. Włochy: Liczba zgonów od początku pandemii przekroczyła 85 tys.

488 osób zmarło ostatniej doby we Włoszech w wyniku zakażenia koronawirusem, wykryto 13 331 następnych przypadków infekcji - to dane z sobotniego biuletynu ministerstwa zdrowia w Rzymie. Wskazują one na stabilizację sytuacji, ale bilans zgonów przekroczył 85 tysięcy.

W ciągu jednego dnia w kraju wykonano 286 tysięcy testów molekularnych i antygenowych. Odsetek pozytywnych wyników wynosi 4,6 procent. Do tej pory koronawirusa wykryto we Włoszech u ponad 2,4 miliona osób. Wyleczonych jest około 1,8 miliona. Jednego dnia przybyło ich 16 tysięcy. Po raz pierwszy od wielu tygodni liczba obecnie zakażonych spadła poniżej pół miliona; jest ich 498 tysięcy. Hospitalizowano 21 tysięcy chorych na Covid-19, na oddziałach intensywnej terapii przebywa ich ponad 2300. W siedmiu z 20 regionów Włoch zanotowano dobowy wzrost nowych zakażeń powyżej tysiąca. To Lombardia, Wenecja Euganejska, Kampania, Emilia-Romania, Lacjum, Apulia i Sycylia. W pozostałych jest on niższy, a najmniejszy w niewielkiej Dolinie Aosty, gdzie wykryto pięć nowych infekcji koronawirusem.