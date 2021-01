Premier Włoch podał się do dymisji

Giuseppe Conte był w ostatnim czasie mocno krytykowany za sposób radzenia sobie z kryzysem koronawirusa, w wyniku którego zmarło ponad 85 000 Włochów.

Premier Włoch po posiedzeniu rządu udał się do Pałacu Prezydenckiego, by złożyć dymisję na ręce prezydenta Sergio Mattarelli. Szef państwa może poprosić go o utworzenie silniejszego rządu, co jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem w tej sytuacji.

Następnym formalnym krokiem po złożeniu dymisji przez szefa rządu są konsultacje prowadzone przez prezydenta z ugrupowaniami parlamentarnymi w celu rozwiązania kryzysu.

Conte od 2018 roku przewodniczył dwóm rządom koalicyjnym.

