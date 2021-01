Sanofi pomoże Pfizer/BioNTech w konfekcjonowaniu szczepionki przeciwko COVID-19

Hudson potwierdził w wywiadzie dla "Le Figaro", że jego grupa będzie dla Pfizer/BioNTech "konfekcjonować od lipca produkt w swojej niemieckiej fabryce we Frankfurcie".

– Nasze zespoły pracują razem, aby zapewnić odpowiednie warunki, gdyż jest to procedura o wiele bardziej złożona, niż się wydaje – poinformował szef Sanofi.

Do końca 2021 roku produkcja w zakładach we Frankfurcie docelowo przekroczy 100 mln dawek szczepionki, które trafią na rynek UE, w tym do Francji.

Trwają również rozmowy o współpracy laboratoriów obydwu firm w produkcji substancji czynnej - wynika z informacji uzyskanych przez stację BFMTV. To proces będący w zasięgu Sanofi, ale wymagający specjalnej logistyki, a także transferu technologii.

Sanofi, który pracuje nad swoimi dwiema szczepionkami przeciwko COVID-19, nie zamierza rezygnować z dalszych prac nad nimi. Są one jednak opóźnione i prognozuje się, że ich produkt nie trafi na rynek przed końcem tego roku – podają media.

Czytaj też:

Najstarszy Polak przyjął szczepionkę przeciw COVID-19. Ma 111 latCzytaj też:

"Nie ma żadnego obowiązku wobec UE". Prezes AstraZeneca: Nie naruszyliśmy kontraktu