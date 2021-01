Covidowe fortuny

COVID-19 wpędził w skrajną biedę nawet 90 mln ludzi na świecie – wynika z szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Według MFW miniony rok skończył się dla globalnej gospodarki spadkiem o 4,4 proc. w stosunku do wartości dóbr i usług wytworzonych w 2019 r. W tym roku świat może liczyć na odbicie wynoszące nawet 5,2 proc., co nie zmienia faktu, że dla przeciętnego mieszkańca naszej planety pandemia oznacza kłopoty finansowe. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w elitarnym klubie 500 najbogatszych ludzi na świecie. Takiego roku jak 2020 nie pamiętają najstarsi analitycy. Według prestiżowego rankingu Bloomberg Billionaires Index, najbogatsza pięćsetka miliarderów wzbogaciła się w 2020 r. o rekordowe 1,8 bln dol. To elitarne towarzystwo jest teraz warte 7,8 bln dol. (35-krotność PKB Polski).