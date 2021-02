"To niszczyło moje zdrowie psychiczne". Książę Harry ujawnił powody rezygnacji

– Wszyscy wiemy, jaka może być prasa brytyjska. I to niszczyło moje zdrowie psychiczne. Pomyślałem... "to jest toksyczne" – przyznał w rozmowie z Jamesem Cordenem brytyjski książę. – Zrobiłem więc to, co zrobiłby każdy mąż i ojciec - postanowiłem, że muszę wyciągnąć stąd moją rodzinę – dodał.

W ubiegłym tygodniu brytyjska monarchia poinformowała, że wnuk królowej Elżbiety i jego małżonka Meghan ostatecznie odłączyli się od rodziny królewskiej i nie wrócą do pełnienia obowiązków jej członków. Oznacza to, że honorowe nominacje wojskowe i królewskie patronaty muszą zwrócić na ręce królowej. Ta z kolei przekaże je pracującym członkom rodziny królewskiej.

Sensacyjne oświadczenie

W styczniu 2020 roku książę i księżna Sussex niespodziewanie ogłosili, że wycofują się z życia publicznego rodziny królewskiej.

W oświadczeniu wydanym wówczas przez Pałac Buckingham para przekazała, że zamierza ustąpić ze swoich stanowisk w rodzinie królewskiej i pracować w celu osiągnięcia niezależności finansowej, jednocześnie w dalszym ciągu w pełni wspierając brytyjską królową.

"Planujemy dzielić nas czas między Zjednoczone Królestwo a Amerykę Północną, nadal honorując nasze obowiązki wobec Królowej, Wspólnoty Narodów i organizacji, którym patronujemy" – przekazali.

Harry i Meghan pobrali się w maju 2018 roku w Londynie. Rok później urodził się ich syn, Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Obecnie spodziewają się drugiego dziecka.

Harry jest wnukiem królowej Elżbiety II i młodszym synem następcy tronu – księcia Karola i księżnej Diany. Jest szósty w kolejce do brytyjskiej korony.

