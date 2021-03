Testy na COVID-19 do kupienia w Lidlu. Serwery nie wytrzymały

Sprzedaż wyprodukowanych w Niemczech testów jest na razie limitowana. Kupujący otrzymują tylko jedno opakowanie, które kosztuje około 25 euro i zawiera pięć testów.

W sobotę w dyskoncie Aldi były one dostępne bezpośrednio przy kasie. W wielu miejscach zostały jednak szybko wyprzedane. Jak poinformował rzecznik Aldi Sued, była to pierwsza partia i więcej testów jest już w drodze. Jednak według relacji naocznych świadków, do sklepów miało trafić tylko kilka opakowań.

Sklep internetowy Lidla nie dał rady

Sprzedaż testów ruszyła także w Lidlu za pośrednictwem strony internetowej. Efekt? Serwery nie wytrzymały ogromnego naporu kupujących i już po chwili nie było do niej dostępu. Firma podała, że w najbliższej przyszłości testy będą sprzedawane także we wszystkich sklepach stacjonarnych Lidla. Cena wynosi 21,99 euro za opakowanie.

Również supermarkety Rewe i Edeka zapowiedziały już wkrótce sprzedaż testów na obecność koronawirusa. Z kolei w sieciach drogeryjnych Rossmann i dm ma ona ruszyć od wtorku. Przewidują ją także apteki.

Pierwsze specjalne zezwolenia na testy do samodzielnego stosowania wydał 24 lutego Federalny Instytut ds. Leków i Urządzeń Medycznych Do tej pory wydano siedem takich zezwoleń. Standardowym sposobem wprowadzania wyrobów medycznych na rynek jest oznakowanie CE przez jednostki certyfikujące.

Zakażenie koronawirusem

Wirus wywołujący chorobę COVID-19 jest przenoszony głównie przez kropelki, które wydzielają się, gdy osoba zarażona kaszle, kicha i wydycha powietrze. Kropelki te są zbyt ciężkie, aby unosić się w powietrzu, dlatego szybko opadają na podłogi i powierzchnie.

