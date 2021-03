Policja rozpędziła tłum ludzi wypoczywających nad Sekwaną

Według agencji Reutera, nad Sekwaną było w sobotę kilkaset osób, które korzystały ze słonecznej pogody spacerując i organizując pikniki. W reakcji na panujący tam tłok na miejsce przybył patrol policji informując przez megafony, że zasady sanitarne nie są przestrzegane. Ostatecznie policja zamknęła odcinek wybrzeża Sekwany do końca dnia.

Najdłuższa godzina policyjna w Europie

Choć we Francji nie ma całkowitego lockdownu z powodu pandemii COVID-19, to obowiązuje najdłuższa w Europie godzina policyjna – od godz. 18 do godz. 6 rano.

W sobotę w całym kraju stwierdzono 23,3 tys. nowych przypadków infekcji koronawirusem i 170 zgonów. Podobny poziom zachorowań utrzymuje się w kraju od ponad miesiąca.

Problemy ze szczepionką AstraZeneca

Francja wykorzystała jedną czwartą przydzielonej jej puli szczepionki AstraZeneca na COVID-19 – potwierdziło ministerstwo zdrowia w Paryżu.

Według resortu z ponad 1,1 mld dawek szczepionki AstraZeneca dostarczonych we Francji tylko 273 tys. zostało rozdysponowanych do 27 lutego.

To niewielki odsetek w porównaniu z innymi krajami UE – ocenił brytyjski dziennik "Financial Times" w miniony weekend, zarzucając francuskim władzom opieszałość.

"Francja podała tylko 16 proc. swoich dawek preparatu AstraZeneca (…). Niemcy i Włochy nieco ponad 25 proc. (…) Hiszpania nieco mniej niż 33 proc." – napisał "FT".

Odsetek podanych dawek szczepionki AstraZeneca, choć wzrósł w ostatnim czasie, jest nadal niski, zwłaszcza w porównaniu ze szczepionkami firm Pfizer i BioNTech(wykorzystanych w 96 proc.) i Moderna (wykorzystanych w 72 proc.) – komentują francuskie media.

