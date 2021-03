Rośnie liczba osób, które chcą się zaszczepić. Ważne badanie PRC

Badanie opinii publicznej pokazuje, że obecnie wolę zaszczepienia się wyraża 69 proc. dorosłych ludzi. Dla porównania we wrześniu minionego roku miało to zamiar zrobić 52 proc, a w listopadzie 60 proc.

Autorzy ankiety zwracają uwagę, że 15 proc. respondentów zdecydowanie nie chce przyjąć szczepionki. Taki sam odsetek "prawdopodobnie" tego nie zrobi.

Amerykanie o walce z epidemią

Dostarczycielami szczepionki w USA są firmy Pfizer, Moderna, a ostatnio dołączyła do nich firma Johnson&Johnson. Wzrost zainteresowania ich preparatami tłumaczy się m.in. pojawieniem się nowych, uważanych za bardziej niebezpieczne i łatwiej przenoszonych wariantów wirusa. Taką opinię wyraziło 58 proc. ankietowanych.

Zgodnie z sondażem Amerykanie w różnym stopniu wypowiadają się na temat groźby utrudnionej walki z pandemią w związku z nowymi wariantami koronawirusa. Przewiduje to 68 proc. Afroamerykanów, a tylko 51 proc. białych.

Obawy Afroamerykanów

Badanie wykazuje, że czarnoskóra społeczność (35 proc.) czuje się też bardziej zagrożona pandemią i zaniepokojona obawą leczenia w szpitalu. Dla porównania podziela ten pogląd 21 proc. ogółu respondentów.

Zdaniem PRC lęk przed skutkami wirusa nasilany m.in. statystykami, dotyczącymi śmiertelności, tłumaczy wzrost liczby Afroamerykanów, traktujących szczepionki jako część rozwiązania problemu.

W maju minionego roku ich odsetek decydujący się na szczepienia był o 20 punktów proc. niższy niż w przypadku białych lub Latynosów i o 37 punktów proc. niższy niż Azjatów. Do lutego zmniejszyło się to do 8 punktów proc. w porównaniu z białymi, 9 z Latynosami i 30 w zestawieniu z Azjatami.

Polityka a szczepienia

Sondaż wskazuje na jeszcze większe rozbieżności w zależności od upodobań politycznych Amerykanów. W lutym 83 proc. Demokratów i ich zwolenników przyznało, że otrzymali przynajmniej jedną dawkę szczepionki lub zamierza ją otrzymać. Wśród Republikanów i ich sympatyków gotowość na to demonstrowało 56 proc. Różnica sięga 27 proc., podczas gdy w listopadzie wynosiła tylko 19 proc. (69:50 proc.).

W odpowiedzi na pytanie czy szczepienie przeciwko COVID-19 pomogłoby w przywróceniu gospodarki USA na właściwe tory, zgodziło się z tym 87 proc. Demokratów i ich zwolenników oraz 66 proc. Republikanów.

PRC opublikowało sondaż 5 marca.