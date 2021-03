Chińska szczepionka bezpieczna dla dzieci. Producent zapewnia

Dyrektor medyczny Sinovacu Zeng Gang oświadczył na konferencji prasowej, że dane z tych prób zostały przekazane chińskiemu urzędowi nadzorczemu w celu weryfikacji.

Zeng zaznaczył, że wśród ponad 550 uczestników badań pierwszej i drugiej fazy u dwojga dzieci – w wieku trzech i sześciu lat – wystąpiła gorączka. Oprócz tego zgłaszano jedynie łagodne skutki uboczne.

Specyfik Sinovacu jest jedną z czterech rodzimych szczepionek dopuszczonych w Chinach kontynentalnych do powszechnego użycia wśród osób dorosłych. Władze zatwierdziły niedawno piątą szczepionkę do użycia kryzysowego.

Przed dopuszczeniem szczepionki Sinovacu do podawania dzieciom potrzeba dalszych badań. Próby kliniczne z udziałem dzieci prowadzi również inny chiński producent szczepionek, Sinopharm.

W Chinach co najmniej jedną dawkę szczepionki na Covid-19 przyjęło dotąd około 45 mln osób, a 21 mln otrzymało już dwie dawki – przekazały w poniedziałek państwowe media. Władze planują zaszczepić 40 proc. ludności kraju do końca lipca.

Na świecie stosuje się cztery chińskie szczepionki

Obecnie w różnych krajach świata stosuje się cztery chińskie szczepionki, ale wciąż posiadamy bardzo ograniczone informacje na ich temat – powiedział PAP dr hab. Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

"Mówiąc o +chińskiej szczepionce+, tak naprawdę musimy używać liczby mnogiej. Obecnie cztery szczepionki chińskiego pochodzenia są na etapie bardziej zaawansowanych faz badań, ale zarazem dopuszczone do użytku w niektórych krajach" – mówił PAP ekspert w dziedzinie biologii medycznej i badań naukowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Piotr Rzymski.

Dodał, że „preparaty chińskie mogą być dobrym narzędziem do walki z pandemią, ale to wymaga przedstawienia konkretnych, szczegółowych danych dotyczących badań klinicznych, w tym badań klinicznych trzeciej fazy - a ich póki co brak” – powiedział.

