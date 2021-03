Litwa: Archidiecezja wileńska wstrzymuje nabożeństwa z udziałem wiernych

Informację przekazał w środę metropolita wileński abp Gintaras Gruszas. Zakaz będzie obowiązywał do 5 kwietnie, czyli obejmie okres wielkanocny. Abp Gruszas wyraził żal z powodu podjętej decyzji i przypomniał, że na terenie archidiecezji wileńskiej liczba zakażeń koronawirusem na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni wynosi ponad 500. W skali kraju wskaźnik ten to 272,3.

Premier Litwy Ingrida Szimonyte poinformowała w środę, że rząd rozważa możliwość zaostrzenia w kraju warunków kwarantanny. Wskazała, że sytuacja epidemiczna pogarsza się, a najgorsza jest w okręgu wileńskim i mariampolskim, przy granicy z Polską.

Według danych litewskiego Departamentu Statystyki minionej doby w kraju zarejestrowano 768 nowych przypadków Covid-19, zmarło dziewięć osób.

Apel MZ i Episkopatu

W Polsce trwa dyskusja wokół ew. zamknięcie kościołów.

O bardzo poważne podejście do obowiązującego limitu liczby wiernych, którzy w jednym czasie mogą uczestniczyć w nabożeństwach, zaapelowali do wszystkich księży proboszczów we wspólnym komunikacie minister zdrowia Adam Niedzielski i sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński.

Apel ten, jak podkreślili szef MZ i sekretarz generalny KEP w komunikacie, wynika z troski o życie i zdrowie wiernych.

Niedzielski i bp Miziński podkreślili, że "trzecia fala epidemii jest faktem i stanowi obecnie największe zagrożenie dla zdrowia oraz życia Polaków". "Nie można pozostawać obojętnym wobec rosnącej liczby zakażeń" – wskazali.

Zaznaczyli, że dziś potrzeba nam odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej, ponieważ to ona – obok szczepionki – jest "najważniejszą bronią w walce z epidemią". Dlatego – czytamy – "o tę odpowiedzialność apeluje zarówno władza świecka, jak i duchowna".