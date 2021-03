Pandemia a Kościół. Bąkiewicz: Czy komuś zależy na dechrystianizacji Polski?

Robert Bąkiewicz stawia na Twitterze ciekawe pytanie: "Istnieje pewna korelacja czasowa. "Przypadkowo" szczyt pandemii przypada zawsze na najważniejsze święta katolickie. Czy komuś zależy na dechrystianizacji Polski?".

Trwa dyskusja wokół zamknięcia kościołów. Domaga się tego Lewica, która twierdzi, że w świątyniach nie są zachowywane podstawowe zasady, które obowiązują w innych miejscach. – Apelujemy dzisiaj zarówno do abp. Stanisława Gądeckiego i abp. Wojciecha Polaka, jak i do pana ministra zdrowia Niedzielskiego i pana premiera Morawieckiego o to, żeby wreszcie zamknąć kościoły. Naprawdę nie potrzebujemy miejsc transmisji koronawirusa – mówiła posłanka Beata Maciejewska podczas konferencji prasowej. Dodała, że wierni powinni uczestniczyć w nabożeństwach za pośrednictwem internetu.

Niepokojące doniesienia

"Będzie całkowity zakaz odprawiania Mszy w Wielki Piątek i Wielką Sobotę" – napisał na Twitterze ks.Daniel Wachowiak, odnosząc się do wpisów internautów dot. planów zamknięcia kościołów.

O ewentualnych planach dotyczących kolejnych ograniczeń dla wiernych mówił wczoraj na antenie radiowej Trójki wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. – W wielu krajach Europy obostrzenia w tej chwili są znacznie ostrzejsze niż w Polsce. W Polsce próbuje się uniknąć najgorszego, pełnego lockdownu, ale nie wiadomo, czy on nie będzie konieczny w sytuacji, gdyby przybywało zarażeń i gdyby przybywało śmierci w wyniku koronawirusa – przyznał szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.

Rekomendacje ministra zdrowia

Dzisiaj o zamknięcie kościołów ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zapytał dziennikarz serwisu Wirtualna Polska.

– Chciałbym, żeby rozwiązania, które są stosowane względem różnych obiektów, nie były dyskryminujące. Na razie mamy rozwiązanie analogiczne do przestrzeni sklepowej – 1 osoba na 15 m2 – tłumaczy polityk w programie „Tłit”.

– Docierają do mnie sygnały nt. weryfikacji realności tych limitów, że są one prawdopodobnie nieprzestrzegane. Dlatego dziś będę rozmawiał z władzami kościelnymi na ten temat przestrzegania tych obostrzeń – dodał Niedzielski.

– Jeśli chodzi o moje rekomendacje, to jeżeli będziemy przyjmowali mocniejsze obostrzenia dla reszty gospodarki, to uważam, że powinna być tutaj proporcjonalność, że wszyscy powinni być dotknięci w ten sam sposób – podkreślił dalej szef resortu zdrowia.

