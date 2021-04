Hiszpania: Nowe instrukcje ws. noszenia maseczek na plaży

Służby medyczne Hiszpanii zaszczepiły w środę przeciwko koronawirusowi rekordową dzienną liczbę osób – 336,8 tys. Przedstawiły też nowe instrukcje dotyczące korzystania z masek ochronnych na plażach.

Hiszpania: Zaszczepiono 16 proc. populacji

Wczoraj w wieczornym komunikacie ministerstwo zdrowia Hiszpanii ogłosiło, że do środy 6,4 mln obywateli, czyli 16 proc. populacji, zostało zaszczepionych przynajmniej jedną dawką preparatu przeciwko COVID-19.

Jak poinformowała minister zdrowia Carolina Darias, służby medyczne wykorzystały już ponad 75 proc. spośród 12 mln dostarczonych do Hiszpanii dawek szczepionki. Szefowa resortu odnotowała też wzrost dynamiki zakażeń koronawirusem, którym zainfekowało się już łącznie 3,32 mln osób, a zmarło 76 tys. Podczas ostatniej doby potwierdzono w Hiszpanii blisko 8,8 tys. nowych zachorowań na COVID-19 oraz 126 zgonów.

Kiedy trzeba nosić maseczkę na plaży?

W środę wieczorem międzyregionalna komisja ds. zdrowia zatwierdziła nowe instrukcje dotyczące korzystania z masek ochronnych w miejscach publicznych. Z nowych przepisów wynika, że noszenie masek nie będzie obowiązkowe podczas przebywania na plaży, co wynikało z marcowej ustawy o tzw. nowej normalności.

Nowe wytyczne przewidują nakaz noszenia masek ochronnych na plaży tylko w sytuacji przemieszczania się po jej terenie. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które opalają się lub przebywają w wodzie.

Ważna decyzja premiera Sancheza

We wtorek premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił, że nie będzie przedłużenia obowiązującego od końca października ubiegłego roku stanu zagrożenia epidemicznego, na podstawie którego w całym kraju obowiązują restrykcje sanitarne. Potrwa on najdłużej do 9 maja.

