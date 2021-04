Postawa heroiczna

I dlatego „ze względu na dobro i bezpieczeństwo żołnierzy zalecamy niewychodzenie na front, niepodejmowanie działań zbrojnych”. Co byś pomyślał o takim generale? To samo myślę o papieżu i innych biskupach zalecających pozostawanie w domu, zamykanie kościołów, nieudzielanie sakramentów. Tego to w ogóle księdzu robić nie wolno. Istnieje Kodeks prawa kanonicznego ito on obowiązuje księdza bardziej niż prawo cywilne – nie wolno odmawiać wiernym dostępu do Mszy Świętej.