Strefa Gazy: Izrael zbombardował budynek, który był siedzibą m. in. Associated Press

13-piętrowy budynek o nazwie Al-Jalaa Tower został cdoszczętnie zniszczony. Swoją siedzibę miały tam media takie jak m. in. agencja Associated Press i telewizja Al Jazeera. Zdaniem izraelskich władz, Hamas przechowywał tam uzbrojenie.

Al Jazeera podaje, że wcześniej izraelskie wojsko ostrzegło wszystkie osoby przebywające w środku o zbliżającym się nalocie. Na dach zrzucono również pocisk o małej sile, który – zgodnie z praktyką stosowaną przez Siły Obronne Izraela – miał być ostatnim ostrzeżeniem przed nalotem o dużej skali.

Zapowiedź odwetu

Jest reakcja strony palestyńskiej. Rzecznik zbrojnego skrzydła Hamasu zapowiedział kolejny ostrzał rakietowy na Tel Awiw i inne miasta w środkowym Izraelu.

Od poniedziałku w Strefie Gazy i Izraelu trwają zamieszki. Przeprowadzone zostały też ataki rakietowe. Do piątkowego poarnka zginęło co najmniej 109 osób w Strefie Gazy, a wśród nich 29 dzieci – podali palestyńscy urzędnicy medyczni. Tylko w czwartek w enklawie zginęło 52 Palestyńczyków, co jest najwyższą liczbą w ciągu jednego dnia od poniedziałku.

"Zbrodnia apartheidu"

Największa organizacja zajmująca się ochroną praw człowieka – Human Rights Watch opublikowała raport, w którym stawia władzom Izraela bardzo poważne zarzuty.

Raport nosi tytuł "Przekroczony próg: władze izraelskie a zbrodnie apartheidu i prześladowań" i dotyczy sytuacji nie-Żydów w Izraelu. Władze tego państwa zostały w nim oskarżone o wprowadzanie apartheidu i prześladowanie ludności palestyńskiej.

– Ostrzegano od lat, że jeśli polityka Izraela wobec Palestyńczyków się nie zmieni, za rogiem czai się apartheid – tłumaczy Kenneth Roth, dyrektor Human Rights Watch. – Nasza analiza pokazuje, że izraelskie władze już przekroczyły tę granicę – dodaje.

Human Rights Watch oceniła, że polityka izraelskiego rządu na terytoriach okupowanych wyczerpuje definicję apartheidu, zawartą w Konwencji o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu z 1973 roku oraz Statucie Rzymskim z 1998 roku. Według tych dokumentów apartheid to zbrodnia przeciwko ludzkości złożona z trzech elementów: "zamiaru utrzymania dominacji jednej grupy rasowej nad drugą; systematycznego ucisku grupy dominującej nad grupą zmarginalizowaną; oraz nieludzkiego postępowania".