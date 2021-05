Hiszpania otwiera się na zaszczepionych turystów

Szef hiszpańskiego rządu zapowiedział podczas madryckich targów turystycznych Fitur, że osoby, które zakończyły proces szczepienia, nie będą przechodzić kontroli sanitarnych. Będzie to dotyczyło osób przybywających do Hiszpanii zarówno z Unii Europejskiej, jak i spoza niej.

Sanchez podkreślił, że już od poniedziałku możliwe będzie podróżowanie bez kontroli sanitarnych na podstawie dokumentu o przebytych szczepieniach z kilku państw spoza Unii, uznanych za "bezpieczne pod względem epidemicznym". Wśród nich wymienił Wielką Brytanię, Australię, Nową Zelandię, Singapur, Izrael, Koreę Południową, Chiny, Tajlandię oraz Rwandę.

Co z zaszczepionymi Sputnikiem?

Według Sancheza, władze sanitarne Hiszpanii będą uznawały za zaszczepionych przeciw COVID-19 tych turystów, którzy przyjęli preparaty zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków (EMA), jak też przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Oznacza to możliwość swobodnego podróżowania do Hiszpanii osób zaszczepionych rosyjskim preparatem Sputnik V.

Hiszpania spodziewa się nawet 10 mln zagranicznych turystów

Jak przekazał Sanchez, Hiszpania spodziewa się, że podczas nadchodzącego lata do kraju przyjedzie 30-40 proc. liczby urlopowiczów notowanej przed pandemią.

– Spodziewamy się w sezonie wakacyjnym od 8,5 do 10 mln zagranicznych turystów – powiedział szef rządu, przypominając, że w czwartek władze unijne osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie tzw. paszportu szczepionkowego, który ma umożliwić swobodny przepływ osób w Europie podczas pandemii.

