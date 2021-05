Francja wprowadza obowiązkową kwarantannę dla podróżnych z Wielkiej Brytanii

Informację przekazał w środę rzecznik rządu Gabriel Attal.Termin zastosowania tego środka zostanie „określony w najbliższych godzinach” – dodał Gabriel Attal po posiedzeniu Rady Ministrów. Do tego czasu obowiązkowa kwarantanna obowiązuje po przybyciu do Francji z 16 krajów, w tym Brazylii, Indii, Argentyny i Turcji.

Sytuacja epidemiczna we Francji

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono we Francji u 12 646 osób; w szpitalach zmarło 144 chorych na COVID-19. Od początku pandemii liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła w kraju do 109 052 – podała w środę Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Do szpitali przyjęto 671 chorych, u których zdiagnozowano koronawirusa, 181 osób trafiło na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych z COVID-19 zmniejszyła się o 837 i wynosi 18 593. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 3330 chorych.

Od początku kampanii pierwszą dawkę szczepionki otrzymało we Francji 24 098 326 osób (tj. 36 proc. populacji i 45,9 proc. osób dorosłych), a 10 102 350 również drugą (tj. 15,1 proc. populacji i 19,2 proc. dorosłych). W ciągu ostatniej doby zaszczepiono 572 464 osoby, z czego 384 647 pierwszą dawką, a 187 817 drugą.

Czy szczepionki chronią przed indyjskim wariantem koronawirusa?

Dwie dawki szczepionek firm Pfizer/BioNTech oraz AstraZeneca skutecznie zapobiegają indyjskiemu wariantowi koronawirusa, choć po jednej dawce poziom ochrony jest wyraźnie niższy – wynika z badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii, których wyniki opublikowano w niedzielę.

I po jednej, i po obu dawkach stopień ochrony jest także nieco mniejszy niż w przypadku wariantu brytyjskiego, który jest dominującym w Wielkiej Brytanii.

Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock powiedział w niedzielę, że wyniki tych badań zwiększają jego pewność, co do tego, że 21 czerwca będzie można znieść pozostałe restrykcje w Anglii, tak jak jest to planowane. W związku z rosnącą liczbą przypadków brytyjskiego wariantu, w mijającym tygodniu brytyjski rząd zdecydował, że na obszarach zidentyfikowanych jako ogniska indyjskiego wariantu okres pomiędzy podaniem pierwszej a drugiej dawki skrócony zostanie z 12 do ośmiu tygodni.