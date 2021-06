Holandia: Rząd finansuje testy na COVID-19 dla wszystkich wyjeżdżający na wakacje

Każdy wyjeżdżający z Holandii może od 1 lipca poddać się bezpłatnemu badaniu na obecność koronawirusa. Minister zdrowia Hugo de Jonge namawia również do poddania się testowi po powrocie do kraju. Będzie on także bezpłatny. Ministerstwo zdrowia informuje, że testowanie będzie możliwe do 31 sierpnia.

Błąd systemu certyfikatów covidowych naprawniony

Jednocześnie minister De Jonge poinformował, że został naprawiony błąd w aplikacji CoronaCheck. Na początku tygodnia tysiące osób, które otrzymały tylko jedną dawkę szczepionki przeciwko COVID-19, dostały przez pomyłkę certyfikat potwierdzający pełne zaszczepienie. Powiadomienia przyszły właśnie za pośrednictwem oficjalnej aplikacji.

Nie jest jasne, co dokładnie spowodowało błąd systemu. W piątek firma zajmująca się oferowaniem bezpłatnych, szybkich testów na obecność koronawirusa, została zaatakowana przez hakerów. Atak spowodował wielogodzinne opóźnienia w wyświetlaniu wyników testów w aplikacji CoronaCheck.

Holandia: Policja nie będzie egzekwować przestrzegania dystansu

Przestrzeganie dystansu 1.5 m wprowadzonego w związku z pandemią COVID-19 nie będzie już egzekwowane przez holenderską policję. "Rosnąca przestępczość pospolita oraz cyfrowa wymagają od nas skoncentrowania się właśnie na nich” – mówi Willem Woelders, krajowy koordynator ds. walki z COVID-19 w policji.

– W pierwszej kolejności to sami ludzie są odpowiedzialni za przestrzeganie prawa. Dla policji sprawdzanie dystansu nie jest priorytetem i nie będziemy tego wszędzie monitorować – powiedział w wywiadzie udzielonym rozgłośni NPO Radio 1 Willem Woelders, krajowy koordynator ds. walki z COVID-19 w policji.

Zdaniem Woeldersa, spadająca liczba zakażeń i łagodzenie wprowadzonych wcześniej obostrzeń pozwalają policji wrócić do „normalnych obowiązków”.

Koordynator podkreślił, że pandemia koronawirusa spowodowała ogromne obciążenie funkcjonariuszy. – Teraz musimy również zapewnić naszym kolegom odpoczynek, aby mogli się zregenerować – wyjaśnił Woelders i przypominając, że funkcjonariusze mają ponad 200 000 nadgodzin, które powinny być zrekompensowane.