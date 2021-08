Biden wskazał kandydata na nowego ambasadora USA w Polsce

Mark Brzezinski to prawnik i dyplomata. W czasach prezydentury Baracka Obamy (w latach 2011-2015) pełnił funkcję ambasadora USA w Szwecji. Wcześniej tuż po objęciu przez Obamę urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych był brany pod uwagę jako ambasador w Warszawie. Z kolei za rządów Billa Clintona zasiadał w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.

Mark Brzezinski jest synem Zbigniewa Brzezińskiego, kiedyś wpływowego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego byłego prezydenta USA Jimmy'ego Cartera, który opowiadał się za twardym kursem wobec Związku Radzieckiego.

Agencja Reutera zwraca uwagę, że Brzezinski mówi po polsku i został wyznaczony na ambasadora "w kraju europejskim uważanym za kluczowy zachodni bastion przeciwko Rosji".



Brzezinski zastąpi Mosbacher?

W styczniu tego roku swoją misję jako ambasador USA w Polsce zakończyła Georgette Mosbacher.

"Jestem dumna z tego, co udało nam się osiągnąć w polsko-amerykańskich relacjach podczas mojej kadencji, która jutro dobiega końca. Polska i Polacy mają szczególne miejsce w moim sercu i pożegnanie jest dla mnie bardzo trudne. Nie mówię więc do widzenia - mówię do zobaczenia!" – podkreśliła ustępująca ambasador w nagranym specjalnie na tę okazję filmie.

Mosbacher objęła stanowisko ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce w sierpniu 2018 roku. Pod koniec grudnia poinformowała, że z dniem 20 stycznia złożyła rezygnację. Był to efekt amerykańskich wyborów prezydenckich i przegranej Donalda Trumpa.

Po wyjeździe Mosbacher z Polski pracami amerykańskiej ambasady w Warszawie kieruje charge d'affaires Bix Aliu.

