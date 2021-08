Oburzające doniesienia. Chodzi o zakończenie budowy Nord Stream 2

O planowanym terminie zakończenia budowy gazociągu informuje Deutsche Welle. Tę samą datę wskazują m.in. agencja Reuters i "The Washington Post".

Data ta wydaje się wyjątkowo oburzająca. To właśnie tego dnia przypada rocznica podpisania przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich paktu o nieagresji. Dokument podpisany przez ministrów spraw zagranicznych obu państw Joachima von Ribbentropa i Wiaczesława Mołotowa dotyczył podzielenia stref wpływu i rozporządzał niepodległością takich państw jak Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia i Rumunia.

Zaledwie tydzień po tych ustaleniach doszło do napaści Niemiec na Polskę i wybuchu II wojny światowej, w której śmierć poniosło 60 milionów osób, w tym 6 milionów obywateli Polski.

Porozumienie Niemcy - USA

Przypomnijmy, że w lipcu Niemcy i Stany Zjednoczone zawarły porozumienie ws. Nord Stream 2. Początkowo USA sprzeciwiały się budowie gazociągu. To się zmieniło, kiedy władzę w tym kraju przejął Joe Biden.

Zgodnie z ustaleniami Merkel i Bidena, Niemcy, w zamian za zniesienie amerykańskich sankcji na firmy budujące gazociąg, zobowiązały się do wdrożenia Zielonego Funduszu Ukrainy, którego wartość ma opiewać na 1 mld dolarów. Ma on zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i wesprzeć zieloną transformację ukraińskiej gospodarki. Berlin ma wpłacić na rzecz funduszu co najmniej 175 mln dolarów. USA ma go wesprzeć politycznie i technologicznie.

Istotnym elementem umowy jest deklaracja wykorzystania wszelkich możliwych środków nacisku na Rosję, aby ta przedłużyła umowę z Ukrainą na przesył gazu przez jej terytorium o kolejne 10 lat. Miałaby ona obowiązywać do 2034 roku. Negocjacje w tej sprawie wystartują najpóźniej we wrześniu.

Berlin zobowiązał się również do zacieśnienia współpracy energetycznej z Ukrainą, zarówno poprzez dwustronne umowy i inwestycje w sektorze energii, jak i wsparcie projektów umożliwiających przesył gazu z Niemiec na Ukrainę. Ma to uodpornić Kijów na gazowy szantaż ze wschodu.

Nord Stream 2 to dwunitkowa magistrala wiodąca z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. Jej budowie sprzeciwają się Polska, Ukraina i kraje bałtyckie.

